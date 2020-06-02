شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: استئناف الرحلات من صقلية لشرم الشيخ 4 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "دى فياجى" الإيطالية، إنه سيتم استئناف الرحلات الخارجية من صقلية إلى شرم الشيخ فى 4 يوليو المقبل، حيث أعلن رئيس مكتب شركة "دومينا كارول باى" فى صقلية رامون باريسى، إن شرم الشيخ ستكون أول جهة فى مصر يتم التوجه إليها، بعد إعادة فتح الشركة". مشيرة إلى أن الشركة سيتم إعادة فتحها فى 27 يونيو الجارى، مع رحلات مباشرة ورحلات مجدولة من المطارات الإيطالية الرئيسية وكذلك من الموانئ الرئيسية إلى صقلية.

وأكد باريسى أنه تم إعداد المعلومات الفنية للإشارة إلى كيفية تقديم الخدمات لضمان أقصى حماية صحية للضيوف والموظفين واعتماد الإجراءات التى أبلغت بها منظمة الصحة العالمية والمعهد العالى للصحة فى ايطاليا.

وقالت مصادر بغرفة السياحة بشرم الشيخ، إن الإشغالات كانت 420 غرفة علي مستوي جنوب سيناء في الـ 10 فنادق التي صرح لها باستقبال نزلاء، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة لم ترض كثيرا من النزلاء وخاصة بعد إلغاء الأوبن بوفيه نظرا لانتظار النزلاء فترات طويلة لتقديم الوجبات لهم عن طريق "السرفيس".

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ومن ناحية آخرى، أوضحت الوكالة أنه يتم فتح الطيران فى 3 يونيو فى إيطاليا إلا أن هناك العديد من الدول لا تزال تعلق الخطوط الجوية مع البلد الأوروبى بسبب فيروس كورونا، مثل النمسا التى أجلت الطيران إلى ايطاليا إلى 14 يونيو، مع الالتزام بعدة شروط لدخول الإيطاليين إليها منها تقديم شهادة طبية للمسحة السلبية لكوفيد 19 الصادرة قبل 4 ايام على الاقل.

وأيضا بلجيكا التى لا تزال محتفظة بقرار منع استقبال الايطاليين الذين ليس لديهم عمل فى البلاد، وحتى الآن لا يزال الإيطاليون ممنوعين من دخول البلد.