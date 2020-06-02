انخفاض الحرارة والقاهرة 32 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء.

وقالت شاكر لمصراوي، إن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

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وأوضحت أن الطقس سيكون لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على الوجه البحري والقاهرة نهارا، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا مائلا للبرودة ليلا.

وأشارت شاكر إلى ظهور شبورة مائية خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أوضحت أنها تسجل على القاهرة والوجه البحري 32 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 26، وشمال الصعيد 34، وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية.