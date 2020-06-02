تفاصيل مصرع فتاة إثر حادث دهس بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب أخرين إثر حادث دهس داخل إحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وأفادت التحريات أن شاب صعير كان يقود السيارة بسرعة شديدة، داخل شوارع المدينة وتصادف خلال سيره تواجد 3 فتيات بالشارع فاصطدم بهن، ما أسفر عن إصابتهن، وتم نقل الفتيات الثلاث إلى المستشفى إلا أنه إحداهن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.
تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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