محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
تمكنت قوات الأمن من إنقاذ شاب يعمل موظف بأحد البنوك، حاول الانتحار بالقفز من أعلى عقار سكني بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وأفادت التحريات بأن الموظف أقدم على الانتحار بسبب صدور قرار بنقله إلى مقر آخر للبنك.
وبعدما فشل في تغيير قرار النقل، اقدم على الانتحار من أعلى المبنى الذي به البنك، وأبلغ الأهالي والموظفون قسم الشرطة.
وتمكن رجال الشرطة من إقناع الموظف بالعدول عن قرار الانتحار، وتوسطهم لحل الأزمة التي سببها قرار نقله.
كانت هذه تفاصيل خبر أقنعوه بالعدول عن الانتحار.. إنقاذ موظف حاول القفز من أعلى عقار بالسيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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