الداخلية: ضبط 5 آلاف شخص مخالف لقرار حظر التجوال في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5109 شخصا مخالف لقرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة؛ تنفيذا مجلس الوزراء بحظر التجوال. جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية . كانت الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي؛ ضبط 5109 شخصا مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، ضبط 2702 مركبة مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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