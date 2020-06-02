خريطة تحويلات مرورية إثر غلق مطلع "دائري الوراق" ٥ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا لمطلع الطريق الدائري القادم من شارع القومية اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة ٥ أيام علي مدار 24 ساعة لرفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتي تقاطع طريق شبرا بنها الحر. وسيتم غلق مطلع الدائري القادم من شارع القومية اتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل. وسيتم إجراء تحويلات مرورية كالتالي: - القادم من شارع القومية السير إجباري يميناً لمسافة 200 متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري اتجاه الوراق. Advertisements - السير يساراً بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري. - السير يساراً حتي الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه محور أحمد عرابي. - النزول اتجاه المنزل المؤدي إلي محور أحمد عرابي واستكمال السير حتي مسطح نفق أحمد عرابي وصولاً حتي ميدان سفاري بارك. - الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك اتجاه مطلع الطريق الدائري انجاه أعلى مناطق الوراق. وتم وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية والعلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلا، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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