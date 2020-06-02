على مدار 24 ساعة.. ضبط 251 مخالفة غلق مطاعم ومراكز تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 251مخالفة غلق مطاعم ومراكز تجارية خلال 24 ساعة؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق.

كانت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1045 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ونجحت الجهود في ضبط 251 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مكان نشاط تعليمي مخالف، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.