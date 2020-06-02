قبل تهريبها للشرقية والجيزة.. ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل شركة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من الكمامات الطبية بقصد رفع أسعارها عن المتداول بالأسواق بالتجمع الأول.

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 سائقين – مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية ) حال قيادتهم 3 سيارات نقل مُحملين بعدد من الكراتين بداخلهم 67500 كمامة ) أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا باستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضي بذات العقار لتوصيلها لمحافظتي (الشرقية، الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع (سكرتيرة بذات الشركة – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة) وعثر بداخل الشركة على ( عدد 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، 5 لفافات قماش أزرق، 17500 كمامة، 50 لتر كحول، ماكينة طباعة لوجو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.