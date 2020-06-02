السمك كل الجثة.. "قابيل الشرقية" يقتل شقيقه في رمضان ليسرق تروسيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صدمة سيطرت على أهالي قرى مركز شرطة صان الحجر، بعد كشف لغز مقتل شاب وإلقاء جثته بمصرف "أبولبن"؛ حيث تبين أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه "ر. ع" والذي استعان بشقيق زوجته للتخلص من أخيه؛ بغرض سرقته، وكان ذلك خلال أيام شهر رمضان.

المجني عليه يدعى "السيد. ع. إ"، 40 عامًا، كان يقيم منذ سنوات في القاهرة، لكنه حضر قريبًا للإقامة في صان الحجر، فعلاقاته الاجتماعية ليست متعددة كباقي أشقائه، باعتباره قضى عدة سنوات خارج المحافظة، "حالته المادية ميسورة وعلى طول كان في حاله" - يقول أحد الأهالي.

الظاهر لنا أن علاقة الضحية كانت جيدة مع أفراد أسرته فلم نسمع قط عن أية مشاكل تخص العائلة، لذا فبعد تغيب المجني عليه في ظروف غامضة لم يشك أحد أن أيا من أسرته وراء اختفائه "كنا نظن أنه عاد للإقامة بالقاهرة".

منذ أواخر أيام رمضان اختقى الضحية دون أن يعلم أي من أفراد أسرته مكانه، وحاول البعض التواصل معه على اعتبار أنه قد يكون ذهب إلى القاهرة لقضاء احتياجاته قبل إجازة العيد، لكن هاتفه كان مغلقا دائمًا، ولم يتوصل أحد إلى أي خيط يقود أسرته إليه.

استمر البحث عن الضحية أيام عدة حتى دخول إجازة العيد، وفي اليوم الثاني من عيد الفطر، عثر الأهالي على جثة مكبلة و2800 جنيه داخل شيكارة في مصرف أبولبن، ولم يكن يتوقع أن هذه الجثة تخص "السيد"- يقول الأهالي.

البعض لم يتعرف على الجثة في البداية بسبب اختلاف معالمها "السمك أكل أجزاء من جسم الضحية وأجزاء من وجهه" يقول أحد شهود العيان، لذا لم يتعرف الأهالي على المجني عليه، حتى حضر بعض أفراد أسرته وتعرفوا عليه في الفور.

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بعض شهود العيان أشاروا إلى أن الجثة ربما تكون ملقاة في المصرف منذ 7 أيام تقريبًا، وهو ما سمح بتغير بعض ملامحها، فالجثة تبدأ ملامحها في التغير مع مرور أسبوع تقريبًا على بقائها في المياه.

بعد العثور على الضحية تم إبلاغ مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة شاب وملقاة بمصرف "أبو لبن" بدائرة المركز.

بمجرد وصول قوات الأمن، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2495 إداري صان الحجر لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أيام قليلة من البحث والتحريات، أظهرت أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه، الذي استعان بشقيق زوجته، وشخصين آخرين، بغرض سرقة "تروسيكل" ملك المجني عليه.

عقب تحديد هوية الجناة أمكن ضبطهم وإحالتهم إلى نيابة الحسينية للتحقيق معهم، والذين اعترفوا بالتعدي على الضحية وضربه بقطع خشبية على رأسه قبل التخلص من جثته في مصرف أبولبن؛ لإخفاء معالم الجريمة.

وقررت النيابة العامة بالحسينية، بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عاطل ومعه 3 آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاشتراك معه في قتل شقيقه وسرقته.