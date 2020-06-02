حاولوا إخفائها في تجارة العقارات.. ضبط 8 تجار مخدرات لقيامهم بغسل 15مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية ) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه) تقريبا، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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