شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «صحة النواب»: معدلات الشفاء بمستشفيات العزل بالإسكندرية «جيدة جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، ونائب دائرة سيدى جابر في الإسكندرية، إن معدلات التعافي والشفاء في المستشفيات الثلاثة المخصصة من قبل وزارة الصحة لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد المعروف بـ«كوفيد 19» في المحافظة تسير بشكل «كويس جدًا» حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأطباء والطواقم التمريضية تتعامل مع المرض بحرفية عالية.

وأوضح «حافظ» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الطواقم الطبية في مستشفيات الإسكندرية «شغالة بشكل كويس جدًا» على الرغم من الإمكانيات الطبية والوقائية المتاحة ومعظمهم لم يغادر مستشفيات العزل منذ 74 يومًا، والبعض الآخر تعدى هذه المدة، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة في مجلس النواب ناقشت بحضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والتعليم العالى معدلات العجز في المستلزمات الطبية والوقائية في المستشفيات، وتم الموافقة على زيادة حصة الإسكندرية من المستلزمات الطبية والوقائية، خاصة وأنها تعد ثانى محافظة على مستوى الجمهورية في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد القاهرة.

وتابع: «ناقشنا في لجنة الصحة تداعيات الوباء وزيادة ميزانية المستشفيات للحد من تفشي المرض وان يكون هناك شكل خاص للتعامل مع مجابهة الأوبئة خلال الفترة المقبلة وزيادة رواتب الأطباء وهيئة التمريض وبدل العدوى».

وناشد «حافظ» المواطنين خاصة في الأسواق وأماكن الزحام ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن «الكمامة تساوي حياة، وإذا لم تكن خائف على صحتك فأرجو أن تكون خائفاً على من حولك».