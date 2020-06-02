شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان حملة إزالة سوق السقط بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، منطقة المدبح بحى السيدة زينب لمتابعة إزالة سوق السقط وكافة الاشغالات والمخالفات الموجودة فى عدد من الشوارع وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الجولة تابع الوزير شعراوى واللواء خالد عبدالعال ما شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية من حملات لإزالة كافة المحلات المخالفة والتعديات والإشغالات بشارع السلخانة وحسن الأنور وميدان السلخانة بالتنسيق بين المحافظة والحى وشرطة المرافق ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات الواقعة بنطاق السوق والمتمثلة فى 3 محال أقيمت بالمخالفة، و 29 موقعاً لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون ، كما تمت إزالة 14 سور مخالف يعلوه بعض الأعمال الحديدية ، وقام حى السيدة زينب والأجهزة المعاونة بتنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووجه شعراوى، بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمرضي، مؤكدًا على ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة من رصف وإنارة تشجير ليتناسب مع أهمية هذا المكان وتكليف الشركة المختصة باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضارى له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الاشغالات وأى مخالفات مرة أخرى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مشيرا إلى أن الدولة جادة فى التعامل بكل حزم مع كل الاشغالات التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين فى كافة المحافظات ، مشيراً الى أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بضرورة عدم عودة الإشغالات التى يتم إزالتها مرة أخري.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية والصحية فى المنطقة والتى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وجهود الدولة الجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها بإعادة فحص العقارات الموجودة فى تلك المنطقة والتأكد من السلامة الإنشائية لها واتخاذ اللازم نحو العقارات المخالفة ، كما وجه الوزير باعداد حملات من الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مديرية الصحة على الأماكن الغير رسمية لتصنيع اللحوم.

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن حى السيدة زينب قام بحصر محال بيع السقط والتى بلغ عددها 16 محل ، و17 وكالة لربط المواشى ، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لإعداد حملة مكبرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة وشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشئون الصحية وذلك لاستبيان مدى توافر الشروط الصحية والبيئية بالمحال والوكالات المستغلة بمعرفة بعض الأشخاص وذلك للحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفات حال وجودها.

كما وجه اللواء خالد عبدالعال ، د. مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب بالاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع كاجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا ، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمنطقة، مؤكدا أن ما يتم فى المنطقة هو إجراء تنظيمى لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحلات والباعة بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أى مخالفات وإشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاه وعرض المنتجات بصورة غير صحية .

وقال عبدالعال، إنه جارى التنسيق لإعداد تصور كامل لسوق الحتت ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتى تقدر مساحتها الإجمالية بحوالى 4.5 فدان، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلى بالبساتين والمخصص كموقع بديل لسوق الحتت وتبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة ويحتاج الموقع إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة بالكامل ؛ وتم إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لرفع مخلفات الطوب والأتربة ، وكذا إعادة رفع كفاءة وتأهيل السوق المطلوب النقل إليه والتى تبلغ تكلفتها ما يقارب 2.5 مليون جنيها تقريباً.

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وأضاف عبدالعال أن محافظة القاهرة اتخذت الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ نقل سوق الإسقاط الحالى إلى الموقع المخصص من خلال إسناد أعمال الإحلال والتشطيبات لأحد مقاولى المحافظة المعتمدين لضمان سرعة نهو التشطيبات وجودتها، ورفع المخلفات المشار إليها.