شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة تعديات على ترعة الإبراهيمية فى الجيزة وإحالة المخالفين للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لرى الجيزة 5 قرارات إزالة لتعديات بالمباني علي ترعة الإبراهيمية بالبر الايسر بقرية كفر تركي وسور بالبلوك الأبيض علي ترعة بركات بمساحة 250 متر مسطح حيث تم القبض علي المخالفين وذلك لعرضهم علي النيابه العسكريه لاتخاذ اللازم نحوهم، وأكدت وزارة الرى، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد علي استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابة العسكرية.

وكان الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة قد أعلن أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهة كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات سابقة، إلى جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبة من مخالفيها منذ سنوات قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منية سمنود بالتنسيق مع مركز شرطة أجا لمصنع طوب سبق وان اغتصب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجري النيل .

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ومن جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه قد مضي وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين فى رد الشيء لأصله، وأصبح حتما علي الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب، وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لأصله أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري على النيابات العسكرية والمنتهي الي الحبس .

وأشار خالد إلى أنه تم تكليف كافة إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدا للعرض علي النيابات، وأن رجال القطاع فى مرور دائم ورصد اي تعدي ف حينه وسيتم وأد اي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي واي محاوله ستلقي نفس المصير .