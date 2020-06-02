شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مسشتفى بدر الجامعى لعلاج طلاب وأعضاء تدريس جامعة حلوان المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان تكليف المستشفيات الجامعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج وعزل من تثبت إصابته بالمرض وذلك استكمالا للمنظومة الصحية الخاصة بعلاج المصابين بهذا الفيروس حيث سارعت جامعة حلوان في اتخاذ الإجراءات العاجلة لسرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى بدر الجامعي وتعجيل تنفيذ الأعمال الهندسية الجارية بحيث تدخل الخدمة اعتبارا من السبت القادم الموافق 2020/6/6 وذلك لعلاج الحالات الحرجة والمتوسطة من منتسبي الجامعة ( أعضاء هيئة التدريس - العاملين - الطلاب ) وكذا الحالات الأخرى التي ترد للمستشفى والتي تثبت إيجابية تحاليلها وفحوصاتها .

وقال بيان منشور على الصفحة الرسمية لجامعة حلوان ، أن ذلك يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطنين الذين تثبت إصابتهم، وذلك تنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

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وأعلن رئيس جامعة حلوان ، أنه جاری تجهيز مبنى كامل من مباني المدن الجامعية تخصص كعزل للحالات الصحية المستقرة ممن ثبت إيجابية تحليلاتهم من منتسى الجامعة ( أعضاء هيئة التدريس - العاملين - الطلاب ) ، فضلا عن أنه سيتم إنشاء مركز استعلامات هاتفية طبية للسادة منتسي الجامعة وأسرهم وذلك للرد على كافة الاستفسارات الصحية المتعلقة بهذا الفيروس حيث سيتولى الرد على هذه الاستفسارات مجموعة من خيرة أساتذة كلية الطب بالجامعة وسيتم الإعلان عن أرقام الهواتف الخاصة بهذه الخدمة خلال يومين .