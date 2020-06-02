شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول التوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى فى سؤال بعنوان: هل تؤيد التوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 85% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم للتوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى.

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فى حين أجاب 15 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وعادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية أمس الإثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية هى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الإيجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.



