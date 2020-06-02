في يوم واحد.. تنفيذ 39 ألف حكم قضائي وضبط 47 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 47 قطعة سلاح ناري. كما نجحت الحملة في ضبط 94 قضية مخدرات، وتنفيذ 39 ألف حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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