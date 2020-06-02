أخبار مصر | جامعة القاهرة تخصص عيادة للكشف عن كورونا لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص عيادة كورونا بالعيادة الخارجية بقصر العيني حفاظا على العاملين وأسرهم وتفعيلها منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بقصر العيني القديم.

تقدم الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة والأقارب درجة أولى (مجانا)، الأب -الأم-الزوج أو الزوجة-الأبناء، بشرط الحصول على ميعاد مسبق، والمواعيد من 9 صباحا إلى 3 عصرا، ويتم أخد مسحة وعينة دم لعمل بعض التحاليل المطلوبة في covid 19، وهي: (cbc-d dimer -INR-CRP-LDH-liver enzymes) ويتم عمل CT Chest بمدخل مخصص لقسم الأشعة من العيادات الخارجية.

ويتم تقييم الحالة من خلال كل النتائج وعلى أساسها يتم اتخاذ اللازم حسب الحالة، سواء بالحجز في الفرنساوي أوالعزل المنزلي مع تسليم المريض "روشتة" العلاج والأدوية المطلوبة.

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

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تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".