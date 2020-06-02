إنفو جراف.. كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" لمكافحة كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض. "الخليج 365" يستعرض خطوات الانتفاع بتطبيق صحة مصر والاستفادة منه منعا لتفشى عدوى كورونا. 1ـ قم بتحميل التطبيق عبر أجهزة أندرويد أو الأيفون 2ـ سجل رقم المحمول الخاص بك والرقم القومي 3ـ يوفر التطبيق لك كافة المواد التوعوية والبيانات الهامة 4ـ يتيح لك التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب Advertisements 5ـ يوفر الرد علي الأسئلة الشائعة حول الفيروس 6ـ يتضمن أهم الأرقام الممكن التواصل معها حال الإصابة بالعدوي 7ـ يمكن من خلاله المتابعة اليومية لحالات المصابة والفحص الدورى







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