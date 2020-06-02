شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الديب المصابة بكورونا: شعرت بألم في سمانة القدم ضمن الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة البرلمانية، نشوى الديب، إنها عانت من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصدر إصابتها، موجه الشكر للدكتور على عبدالعال، الذي تواصل معها على الفور وقام بتوفير العلاج لها، وتابعت:«علشان أنا بتواصل مع مستشفى الحميات وعندى خبرة في برتوكول العلاج جعلنى أستشير الأطباء فور ظهور الأعراض على».

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تتلقى العلاج في مستشفى العجوزة الآن، مشددة على أنها مازالت تمارس عملها من داخل المستشفى دون توقف.

وناشدة «نشوى الديب»، كافة المصريين، الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الأحترازية، وارتداء الكمامات، وتابعت:«لابد من نشر الوعى ..رجاء لى أن الناس تجلس في البيت الفيروس له اعراض كثيرة ومتنوعة ومش فقد حاستى الشم والتذوق فقط بل ألم سمانة القدم من الخلف عندما تتقلص هي عرض من أعراض فيروس كورونا».