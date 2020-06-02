شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مساعدات طبية مصرية إلى الكونغو وزامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز «إليوشن» من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان فى استقبال طائرة المساعدات، السفير المصرى بالكونغو، وريموند تشديا باتى، نائب وزير الخارجية الكونغولى وعدد من المسؤولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة «كورونا»، مشيدين بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.

على الجانب الآخر كان فى استقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصرى، وإينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا وعدد من المسؤولين من الجانب الزامبى الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعباً على وقوفهم بجوار الشعب الزامبى لتجاوز أزمة كورونا.

وتأتى تلك المساعدات فى إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.