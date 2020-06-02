شكرا لقرائتكم خبر عن «القمامة» بدلاً من «الكمامة».. حكاية مخاطبة حكومية أقالت رئيس وحدة محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى تطور جديد للواقعة المعروفة بـ«خطاب القمامة»، قرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات الرسمية، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء «الكمامة» للتصدى لفيروس كورونا المستجد، كتب فيه «قمامة» بدلا من «كمامة».

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيّرت المعنى المقصود من توجيهات التصدى لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء «الكمامة» تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى.

وأضاف أن الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما وقع سكرتير الوحدة المحلية على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافى لرئيس الوحدة المحلية فى المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.

حصلت «المصرى اليوم» على صور ضوئية من الخطاب الذى أعده مسؤولو الوحدة المحلية لتوزيعه على الجهات الحكومية الواقعة تحت إدارتها بضرورة ارتداء الموظفين «الكمامة» لتجنب نقل العدوى، وجاء فى الخطاب المرسل لهذه الجهات: «بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ارتداء (القمامة) من السادة الموظفين الذين يعملون بمقر العمل طرفكم...».