شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء أقارب متوفى بـ«كورونا» على استقبال مستشفى الصدر بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد عدد من مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، خروج متعافين من فيروس كورونا، واستقبال عدد آخر من المستشفيات مصابين جددا، وبدأ عدد من المحافظات من بينها المنوفية وبنى سويف توزيع الأدوية على المصابين المحتجزين فى العزل المنزلى.

فى أسوان، اعتدى عدد من أقارب متوفى على استقبال مستشفى الصدر بأسوان، وحطموا زجاج وأبواب عيادات الاستقبال والمقاعد المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه وسحب مسحات المصابين، واتهموا أطباء المستشفى بالإهمال فى التعامل مع الحالة، وانتقلت أجهزة الأمن للسيطرة على الموقف.

فى القليوبية، غادرت 6 حالات غادرت مستشفى قها للحجر الصحى ليرتفع عدد المتعافين إلى 244 شخصا، وتعافى 4 حالات بينهم 3 ممرضات بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل بإسنا، خروج ٨ حالات جديدة من المتعافين، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٤٧٨ حالة بالمستشفى.

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وشهد مستشفى العزل بإسنا، إجراء ثامن ولادة قيصرية لسيدة فى منتصف الثلاثينيات من عمرها وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية لحماية المولود.

وفى كفر الشيخ، كشفت مصادر بمديرية الشؤون الصحية أن نتائج التحاليل التى أجريت بالمعامل المركزية، مؤخرا، كشفت عن ١٦ إصابة جديدة ليرتفع إجمالى المصابين لـ٣٧٢ حالة.

وفى بنى سويف، تم توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الطبية على ٩٩٩ من المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، وفى الوادى الجديد، ارتفعت حالات الإصابة لـ٧٣ حالة بينهم 8 وفيات، فضلا عن تعافى 33 حالة وخروجهم من العزل.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة إصابة 50 شخصًا بفيروس كورونا، وتم تحويلهم إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج.