شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 499 مصريًا من الكويت والرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولى رحلتين استثناءيتين، أمس، سيّرتهما شركة النيل والشركة الكويتية، لعودة المصريين بالكويت والرياض، وعددهم 499 مصريا.

كما استقبل مطار القاهرة رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لإجلاء297 مصريا، كانوا عالقين فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة شركة النيل للطيران وصلت المطار قادمة من الرياض وعلى متنها 173 مصريا، بينما وصلت رحلة الشركة الكويتية وعلى متنها 326 مصريا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى، بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن وزارة الطيران المدنى شنت حملة جديدة لمراجعة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التى تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكل المنشآت، وتضمنت أعمال مراجعة أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسى لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

وتضمنت الإجراءات تعقيما كاملا لمبنى الركاب رقم 2، وشمل صالات السفر والوصول واستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات الجوازات، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الانتظار بالمطار.

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