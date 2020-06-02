شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوقع ارتفاع جديد في معدلات الإصابة بكورونا الـ15 يومًا المقبلة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، خاصة بعد أن شهدت الأيام الماضية تزايدًا مضطردًا فى أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التى تم اتخاذها أمس، والتى سيكون على المحافظين القيام بمتابعة تنفيذها.

وأضاف «مدبولى»، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين - عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أمس- أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلّا أنه مع تزايد الأرقام تم اتخاذ قرار قبل العيد، بضم عددا أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات، تتبع وزارة الصحة، بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج، إذ تم تفعيل هذه الخطوة فى عدد كبير من المحافظات، وتتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع، ورحب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذى انضم إلى الاجتماع، بعد شفائه من الفيروس، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.

وأشار «مدبولى» إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير الكمامات القماش بأسرع وقت، بحيث تكون فى متناول المواطنين، والتى يتم غسلها وإعادة ارتدائها لنحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن فى سبيل قدرته على الحركة والتعايش، مبديًا حرصه على أن يجتمع بالمحافظين فور انتهاء إجازة عيد الفطر، عقب اجتماع المجموعة الطبية التى تدير ملف مواجهة «كورونا»، والذى شهد مناقشة العديد من الموضوعات، وتم التوصل خلاله لعدة قرارات سيقع تنفيذها على عاتق كل محافظ بمحافظته، موجّهًا إياهم، بالمرور اليومى على جميع المستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيصا للحالات، بحيث يرافقه ممثلو الجهات المعنية ضمن لجنة إدارة الأزمة بكل محافظة، والتى تضم مسؤولى المحافظة، ووزارة الصحة، والأمن الوطنى، والرقابة الإدارية، وغيرهم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، إلى جانب متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.

كما وجّه «مدبولى» المحافظين بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من الفيروس، وأن يتابع كل محافظ بنفسه أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، لا سيما فى حالة رفض أى مستشفى تابع للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، وأردف: «هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصيًا»، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى (105) التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وطالب «مدبولى»، خلال حديثه للمحافظين، بضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهونه من عدم التزام أى من الأطقم الطبية بالتواجد فى مواعيد النوبتجيات الخاصة بهم فى المستشفيات، وكذا الاطمئنان بشكل يومى على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، إلى جانب طلب تقرير يومى بحجم الإمدادات المتوافرة بها، بحيث يكفى هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألّا يكتفى أى محافظ بالتأكد من توافرها فى المخازن فقط، بل يجب التأكد من وصولها إلى الأطقم الطبية، متابعًا: «لكم كامل الصلاحيات فى التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أى تقاعس فى أداء أى مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا، وأى مشكلة تواجه المحافظين يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان مباشرة لحلها على الفور، باعتبار أن كل محافظ لديه عدد محدود من المستشفيات التابعة له، ويمكنه المرور اليومى عليها للاطمئنان على توافر هذه المستلزمات بها».

وأوضح «مدبولى» أنه حتى يوم 31 مايو الماضى، كانت (القاهرة والجيزة والقليوبية) أكبر 3 محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، وشهدت «القاهرة» ضغطًا كبيرًا، بعد أن استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين، ونوه بأن (المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية) تأتى فى الترتيب الذى يليه من حيث ارتفاع معدل الإصابات، ورغم هذا التزايد الواضح فى الأعداد بها، إلّا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مطالبًا أجهزة الدولة المختلفة، بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومى خلال فترة الأسبوعين المقبلين، فضلًا عن التعامل بمنتهى الصرامة والشدة، وقيام المحافظين بالمتابعة الجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامة الطبية فى الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعى.

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واستعرض المحافظون موقف الإصابات بالفيروس، ومتابعة المخالطين، وجهود مواجهة المرض، وكذا موقف توافر المستلزمات الطبية فى المستشفيات المختلفة، وأكد عدد منهم أنهم بدأوا بالفعل فى إعداد خطوط ساخنة للرد على شكاوى المواطنين، واستفساراتهم بشأن التعامل مع «كورونا»، مشيرين إلى أنه تم تدريب عدد من الأطقم للرد على الاستفسارات، وتوجيه المواطنين للمستشفيات المتخصصة، كما قدم البعض عدة تقارير بشأن متابعة موقف المصريين العالقين بالخارج الذين تمت عودتهم إلى مصر، وعزلهم صحيًا، سواء بالفنادق أو داخل المدن الجامعية.