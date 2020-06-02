شكرا لقرائتكم خبر عن كم مواطن مصري استخدم تطبيق «صحة مصر» منذ إبريل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تجاوز تطبيق «صحة مصر»، الخاص بنشر المعلومات والبيانات عن فيروس «كورونا المستجد»، لأكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقه فى إبريل الماضى وحتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إنه تتم إضافة تحديثات ومميزات للتطبيق، بشكل مستمر، للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية، حال الاشتباه فى الإصابة بالفيروس، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية منه، لافتًا إلى أنه يمكن لأى شخص الإبلاغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه فى إصابته، عن طريق الضغط على شاشة «إبلاغ» الموجودة فى التطبيق، وتسجيل اسم الحالة والرقم القومى، والإجابة عن بعض الأسئلة لتحديد مدى احتمالية الإصابة.

وأضاف «مجاهد» أنه يتم تصنيف الحالات وفقًا للإجابات عن الأسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، إذ يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلى، حسب حالته الصحية، منوهًا بأن التطبيق يشمل أيضًا خريطة لجميع المستشفيات التى تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالى عبر التطبيق.

وأشار «مجاهد» إلى أن «صحة مصر» يرسل رسائل تنبيه فى حال الاقتراب من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات أو حجر صحى للمصابين بالفيروس، وذلك لأخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، إذ إن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية فى هاتفه المحمول، كما أن جميع بيانات المستخدمين مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية الخصوصية، مردفًا: «التطبيق يحتوى أيضًا على جميع المعلومات الخاصة بالفيروس على شكل سؤال وجواب لتوعية المواطنين، كما يرسل تنبيهات للمستخدمين لتعريفهم بإجراءات الوقاية منه، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالمخالطين للحالات الإيجابية وإرشادات العزل المنزلى».

وأوضح «مجاهد» أن التطبيق يتيح التعرف على الإحصائيات اليومية المحدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائى للفيروس فى مصر، كما أن جميع المعلومات والبيانات معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وأكد أنه يمكن لأى مستخدم التواصل مع وزارة الصحة عن طريق «الواتساب»، إذ يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على «واتساب»، أو الخط الساخن «105»، لتلقى الاستفسارات والبلاغات عن «كورونا»، كما يعرض البرنامج جميع الأرقام والروابط التى تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وجميع الاستفسارات والإرشادات المتاحة، والتى يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأول، خروج 344 مصابًا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

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وأوضح «مجاهد» أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 6810 حالات، ضمنها الـ 6037 متعافيًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 46 حالة جديدة.