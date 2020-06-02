شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والجودة»: الكمامات القماشية تخضع لـ6 اختبارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت الهيئة العامة للمواصفات والجودة المتطلبات الكاملة لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، على موقعها الإلكترونى، مساء أمس، لافتة إلى أنها ستخضع لـ6 اختبارات معيارية للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على الحماية. وأشارت، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية بأنه لا مانع من ارتداء الكمامة القماش لكن بشروط. ولفتت إلى خضوع الكمامة لـ6 اختيارات بمقر الهيئة لضمان كفاءتها، لتحديد كفاءة الكمامة القماش بحد أدنى ٢٥ غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون، وآخر يتعلق بمدى مقاومة الكمامة العازلة لتغلل الماء طبقا للأيزو 811 وأيضا مقاومة السطح للبلل طبقا لأيزو 4920، واختبارات تتعلق بنفاذية الهواء لتحديد قدرة المنتج على السماح بالتنفس بسهولة حتى لا تتسبب فى حدوث اختناقات، وآخر للتأكد من عدم وجود ألياف قد تتسبب فيها الخامات الطبيعية تؤثر على مجرى التنفس، أيضا اختبارات المواد الضارة للتأكد من عدم احتواء الصبغات على أى مواد مسرطنة أو معادن ثقيلة تؤدى للإصابة بالتسمم المزمن، وأخيرا اختبار الثبات والذى يهدف إلى قياس تغيير أبعاد الكمامة وثباتها عن 25 غسلة بحد أدنى. وتضم الاشتراطات أيضا ضرورة أن يحتوى المنتج على بطاقة بيانات توضح، طريقة الاستخدام والارتداء السليمة وأيضا طريقة الغسل الآلى او اليدوى، وعدد مرات الغسيل، وكفاءة الكمامة عن 25 غسلة، والاسم والعلامة التجارية لتحديد هوية الصانع، توضيح أن هذا المنتج ليس منتجا طبيا، والتعليمات الطبية عن الارتداد والخلع، وغسل الكمامة عند الاستخدام لأول مرة، ونزعها فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة.