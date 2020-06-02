شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» الأعلى.. كم جمعت الدولة من حصيلة مخالفات البناء خلال أقل من عام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير صادر عن وزارة الإسكان عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء المقدمة للجهات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية وأجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى بلغت 44 ألفا و304 طلبات، وذلك منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وحتى 19 مايو الماضى.

وبلغ إجمالى عدد الطلبات فى المحافظات 42 ألفا و101 طلب، بإجمالى عوائد مالية متحصلة منها بلغ 53 مليونا و85 ألفا و249 جنيه، شاملة رسوم الفحص ومقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك حتى 28 إبريل الماضى.

فى المدن الجديدة، أظهر التقرير أن عدد الطلبات المقدمة إلى أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بلغ 2203 طلبات، بإجمالى عوائد مالية متحصلة منها بلغ مليونا و525 ألفا و677 جنيها، وذلك حتى 19 مايو 2020.

وجاءت محافظة الدقهلية فى مقدمة محافظات الجمهورية فى أعداد طلبات التصالح المقدمة بإجمالى 35 ألفا و185 طلبا، بعوائد مالية متحصلة منها بلغ 5 ملايين و447 ألفا و440 جنيها.

بينما سجلت محافظة الوادى الجديد أقل عدد من طلبات تقنين الأوضاع المقدمة بإجمالى 19 طلبا، بعوائد مالية متحصلة منها بلغ 10 آلاف و725 جنيها، بينما وصلت محافظة المنوفية إلى 20 ألفا و942 طلبا بعوائد مالية متحصلة منها بلغ 4 ملايين و271 ألفا و105 جنيهات.

وفى الصعيد، جاءت محافظة المنيا فى المقدمة بإجمالى 9662 طلبا بعوائد بلغت 2 مليون و170 ألفا و17 جنيها.

وحققت محافظة شمال سيناء عوائد بلغت 462 ألفا و625 جنيها بتقديم 967 طلبا، مقابل 434 طلبا بمحافظة جنوب سيناء حققت عوائد بلغت 2 مليون و612 ألفا و365 جنيها.

وبلغت عوائد محافظة القاهرة 4 ملايين جنيه و506 آلاف و746 جنيها بعد تقديم 3703 طلبات، مقابل 1410 طلبات بمحافظة الجيزة، بعوائد بلغت 4 ملايين و20 ألفا و817 جنيها، فى حين حققت محافظة الإسكندرية عوائد بلغت 620 ألفا و607 جنيهات، بعد تقديم 317 طلبا.

من جانبه، قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لـ«عقارت المصرى اليوم» إن هناك لجانا تعمل بشكل مكثف يوميا، وعلى مدار الساعة، لرصد أى مخالفات فى أعمال البناء، وتقوم بالنزول إلى المواقع ورصد المخالفات وإزالتها من المهد.

وأضاف خطاب: «هناك خطوات مكثفة فى كافة المدن الجديدة لإزالة أى تعديات قد يقوم بها أى مخالف خاصة فى الوقت الحالى استغلالا لانشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، أو خلال أيام الأعياد أو الإجازات الرسمية»، مؤكدا على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة خلال يومى الجمعة والسبت بشكل مستمر.

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وتابع: «هناك تقارير يومية يتم إصدارها عن حجم أعمال الإزالات، والدولة عازمة على مواجهة هذا الملف بكل حسم، ولجان المتابعة الآن تقوم بإزالة المخالفة منذ بدايتها ومنذ قيام المخالف بعمل الشدات الخشبية لبناء الدور المخالف، وهو ما يمنع أى محاولة للبناء المخالف من بدايتها».

وشدد خطاب على أنه لا تهاون مع أى ممارسات من المخالفين الذين يقومون بالحصول على رخصة بعدد معين من الأدوار، ثم يقوم بتنفيذ ارتفاعات أكثر من الواردة فى الرخصة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات الآن تحال إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال: «حينما تأخذ رخصة بأربعة أدوار تناسب قدرة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغيره على الوفاء باحتياجات المنطقة وقدرتها الاستيعابية، ثم تفاجأ الدولة بارتفاع المبنى لأكثر من 15 دورا، فهل من المطلوب أن نقوم بتوصيل مرافق إضافية لهذه الأدوار الإضافية بما يضغط على البنية التحتية بالمنطقة؟ هناك تعليمات واضحة بعدم توصيل المرافق لأى مبنى مخالف كما كان يحدث فى الماضى، والمخالف سيحاسب ويدفع ثمن مخالفته».

وأوضح خطاب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى صدر العام الماضى، يختص بالنظر فى حالات محددة وفقا للقانون، وأن هناك حالات لا يتم التصالح فيها، مشيرا إلى أن هناك لجانا مخصصة تبحث طلبات التصالح المقدمة لتحديد مدى استحقاقها للتصالح من عدمه.

وطالب بضرورة وجود وعى لدى المواطنين عند القيام بشراء وحدة سكنية بالتأكد من رخصة العقار ومدى مطابقتها للمبنى والسؤال عن موقفه لدى الحى التابع له للتأكد من خلوه من تسجيل أى مخالفات ضده وعدم الاعتداد بتوصيل المرافق للمبنى المخالف كخطوة تشجع على الشراء، فكل المبانى المخالفة بعد صدور قانون التصالح لا يتم إصدار رخصة لها أو توصيل مرافق لها.