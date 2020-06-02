شكرا لقرائتكم خبر عن جيران «العمارات المخالفة»: الأسعار انخفضت للنصف وهجرنا بيوتنا (روايات الأهالي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» شكاوى عدد من المواطنين من استغلال البعض لأزمة تفشى فيروس «كورونا» فى القيام بأعمال البناء المخالف، خاصة بحى فيصل فى الجيزة، الذى يشهد أعلى نسبة مخالفات على مستوى القاهرة، وهو ما أثر على أسعار الوحدات السكنية القانونية، بجانب حرمان أصحابها من الخدمات.

قال أحمد السيد، أحد سكان المنطقة، إنهم فوجئوا بقيام أحد ملاك العقارات المجاورة لمسكنه ببناء ارتفاعات مخالفة للحدود المسموح بها والواردة فى ترخيص البناء بشكل أضر بالعمارات المحيطة كافة، إذ إنه من المفترض أن العقار محدد له بناء 4 أدوار فقط، لكن فى خلال فترة وجيزة فوجئ سكان العمارات المجاورة بارتفاعه لأكثر من دورين إضافيين. وأضاف أنه يمتلك وحدة سكنية بالمنطقة سعرها حاليًا أقل من سعرها وقت الشراء منذ 3 سنوات بمقدار النصف تقريبًا، مؤكدًا أن العمارات المخالفة جعلت وحدته لا ترى ضوء الشمس أو تدخل لها شبكات المحمول، وبالتالى أصبحت دون قيمة على الإطلاق. وأوضح محمد البحيرى أنه اشترى وحدته فى منطقة يعتبرها البعض «زمالك الهرم»، وكانت تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه منذ سنة واحدة، وبعد ظهور عقارات مخالفة بجوار عمارته حاول بيعها، فوجد أن سعرها انخفض إلى نصف مليون فقط، بسبب غلق منافذ الهواء عليه، مستدركًا: «كنت أعتبر أن هذه الوحدة هى الأمان لى ولأبنائى، والآن لا تساوى شيئًا بسبب عدم وجود رقابة من المحليات فى الوقت الذى يوجد فيه قانون لا يطبق، جعلنى أهجر شقتى لأخرى». وأكد محمد الديب، سمسار عقارات فى منطقة فيصل، أن الارتفاعات الكبيرة فى البناء والتى تصل إلى 13 دورًا فى شوارع لا يتعدى عرضها 5 أمتار، أصبحت ظاهرة بالمنطقة، وأن أغلب العمارات أصبحت تعلق لافتات «شقق للبيع»، بسبب هجرة أصحابها لها، إذ إن هذه الظاهرة خلّفت زحامًا شديدًا، إلى جانب الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء وانسداد شبكات الصرف، مضيفًا أنه يحاول تسويق أكثر من شقة، لكنه لا يجد لها أى مشترين، بسبب هذه المشكلات التى جعلت المنطقة ذات سمعة غير جذابة عقاريًا.

ولفت مصطفى عبدالله، أحد سكان المنطقة، إلى أن البناء المخالف فى منطقة سكنه تسبب فى عدم رصف الشارع الذى يسكن فيه بالإنترلوك أسوة ببقية الشوارع الفرعية فى محل سكنه، والتى تم الانتهاء من رصفها وتجهيزها بشكل يساعد على سهولة التنقل داخل الطرق الداخلية وأمام العمارات وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية بجانب ما يحققه من نظافة ومظهر سكنى لائق.