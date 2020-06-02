شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» لـ«مدبولى»: حملات مكثفة لإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،ً تضمن رصداً لإجمالى ما تمت إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية.

وأشار الوزير فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 25 مارس الماضى وحتى 30 مايو الجارى، قامت بحملات مكثفة أسفرت عن إزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة، موضحا أنه تمت إزالة 15249 مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضى أملاك دولة على مساحة 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعد على أملاك خاصة بمساحة 3600 فدان.

وشهدت المحافظات حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة.

وقال المحافظ، اللواء أسامة القاضى، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 600 متر مربع، و41 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة على مساحة 5318 مترا مربعا، و16 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك دولة على مساحة 1470 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى الأحد، 813 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3930 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3143 حالة إزالة مبان بمساحة 435329 مترا مربعا. وفى سوهاج أعلنت المحافظة إزالة 19 حالة تعد، منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال اليومين الماضيين، لتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج.

فى السويس، قرر حى عتاقة سحب قطعة أرض مساحتها ١٠٠٠٠ متر مربع بمنطقة الكبانون بحى عتاقة لصالح أملاك الدولة، فيما أزال حى الجناين ٤ حالات تعد على أملاك الدولة بمنطقة أبوعارف بحى الجناين على مساحة ٤٨٠ مترا مربعا، كذلك تمت إزالة ٢ حالة تعد بالبناء بدون ترخيص على مساحة ٢٥٠ مترا مربعا. وفى القليوبية، قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أمس الأول، حملة مكبرة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات والقضاء على تجمع البائعين لسوق قليوب، أمس، مع تنفيذ قرار الالتزام بارتداء الكمامة عقب إعادة فتح مكتبها بالديوان العام. وفى أسيوط، أعلن المحافظ، اللواء عصام سعد، استرداد 25 فدانا أراضى أملاك دولة وإزالة 1300 متر مبان على أراضى أملاك دولة بمركز أبنوب، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات ومخالفات البناء العشوائى.

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