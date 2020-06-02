شكرا لقرائتكم خبر عن «قطف العنب» بطور سيناء يوفر فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوفر فرص العمل فى موسم قطف العنب بطور سيناء، علاوة على وجوده بالشوادر والأسواق بأسعار منخفضة، ورغم ما مر على محصول العنب هذا العام من عواصف وسيول، إلا أنه أعطى محصولا جيدا.

وبدأت مزارع طور سيناء، التى تتميز بمزارع العنب «الفليم» الذى يعطى محصولا كبيرا مبكرا عن المحافظات الأخرى بسبب الطقس والتربة الجيدة. ومع تأخر قطفه هذا العام بسبب انخفاض درجة الحرارة والعواصف والسيول التى تعرضت لها المحافظة من بينها عاصفة التنين، رصدت «المصرى اليوم»، موسم قطف العنب بمزرعة طور سيناء النموذجية التى تبدأ من فجر كل يوم وتنتهى الثالثة عصرا.

يقول المهندس جمال النجار مدير مزرعة المغربى النموذجية، «إننا نجحنا فى تدريب أيد عاملة من طور سيناء لقطف العنب» مشيرا إلى أن جميع العمالة منعزلة عن فيروس كورونا ويعملون فى أماكن متفرقة ومسافات متباعدة، مشيرا إلى أن محصول عنب «الفليم» يطرح فى الشوادر بمدن طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ ووادى فيران بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه برغم أن المحصول واجه صعوبات هذا العام من العواصف والسيول ولكنه خرج جيدا وثماره ناضجة ولونه متميز وحلو المذاق.

وأضاف إبراهيم بخواجى، من شباب طور سيناء، أنه كان يعمل بالسياحة بشرم الشيخ وبعد غلق الفندق بسبب فيروس كورونا اتجه للعمل فى مزارع العنب.