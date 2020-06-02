شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بمجهود «غطاسين لين بلو» في تنظيف قاع البحر بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بمبادرة شباب الغطّاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، (كلين بلو)، لتنظيف قاع البحر خلال الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو المقبل، تحت رعاية المحافظة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص والجهات المعنية كافة.

وتابعت الوزيرة انطلاق المبادرة التى تعكس وعى العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى، ولفتت إلى أنها تبرز نجاح برامج الوزارة فى دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى، مستدركة: «قادرون معًا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها للأجيال القادمة».

وأضافت «ياسمين» أن «كلين بلو» تهدف إلى تنظيف قاع البحر بعدد من المواقع البحرية بشرم الشيخ من خلال الغوص الشاطئى للعاملين بسياحة الغوص، وتحت إشراف وتنظيم القائمين على سياحة الغوص والمحميات الطبيعية ومختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه لاستخدامها فى التسويق الإعلامى للمدينة داخل وخارج مصر مع العمل على تعميم هذه المبادرة لكل شواطئها وتصويرها وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجى وإظهار المدينة فى صورة جديدة للعالم أجمع.

وأكدت «ياسمين» أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة، إذ يجرى متابعة هذه الخطوة بجميع جوانبها البيئية والفنية والاحترازية بكل اهتمام للاستفادة من ذلك خلال المرحلة المقبلة، والنظر بشأن وضع بروتوكولات جديدة لمثل هذه الأنشطة فى ظل هذه الظروف، منوهة بأنه يجرى النظر أيضًا بشأن توسعة أهدافها لتشمل توثيق ما يحدث خلال هذه الفترة من تغيرات بالبيئة البحرية لمقارنتها بسابقتها وتكوين قاعده بيانات عن حاله الأحياء المائية بعد توقف الأنشطة البحرية لفترة طويلة بسبب الفيروس، ما سوف يدعم التسويق الخارجى والداخلى لمدينة شرم الشيخ ومواردها الطبيعية البحرية وما طرأ عليها من تغيرات إيجابية خلال فترة التوقف السابقة، الأمر الذى يعد إضافة ذات أثر فى التسويق للسياحة البيئية لدى الأسواق والأوساط السياحية المهتمة بذلك.

وأشار القائمون على المبادرة، إلى التزامهم بجميع معايير السلامة والإجراءات الاحترازية فى مواجهة «كورونا»، إذ تم وضع العديد من الضوابط والإجراءات بمعرفة الجهات المعنية، للالتزام بها خارج الماء وفى أثناء تنفيذ النشاط، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين بـ 20 غواصًا فقط يوميًا، وجميعهم من محترفى الغوص العاملين بشرم الشيخ.

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