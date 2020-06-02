شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فاروق قائمًا بأعمال رئيس البريد لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتكليف الدكتور شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

ويأتى على رأس أولويات المهام التى كلف بها الدكتور شريف فاروق؛ الاستمرار فى تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية فى إطار مشروع بناء مصر الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية، فضلا عن التنمية البشرية والتدريب لموظفى الهيئة والمساهمة فى جهود الدولة للتوسع فى الشمول المالى وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافى والتربوى، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد على 29 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة. هذا وقد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ولقد حصل فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009.