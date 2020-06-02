شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية: "تليجرام" منصة الإخوان لاستقطاب النساء وضمهن للجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحسابات الإخوانية على تويتر وفيسبوك والمغلفة بطابع دينى حسابات وصفحات كل من (محمد الصغير، وجدى غنيم، التونسى بشير بن حسن، المغربى أحمد الريسونى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والصفحة الرسمية للإخوانى السودانى عبد الحى يوسف عبر فيس بوك، وحسابات عصام تليمة، وحسابات الليبى الصادق الغرياني، وعلى القرة داغي، وحسابات يوسف القرضاوي، وعمر عبد الكافى.

أكد الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتى الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أن فتاوى جماعة الإخوان الإرهابية جاء مغلفة بالازدواجية وهدم الأوطان وخدمة الأهداف السياسية، حيث إن المؤشر العالمى للفتوى قد حذر- من خلال رصد فتاوى هذه الجماعة - من استمرار الجماعة الإرهابية فى استغلال الدين لتحقيق أهدافها ومصالحها السياسية ونشر أفكارها ودعواتها المتطرفة ، ومن خلال رصد وتتبع أبرز المواقع الخاصة بالجماعة الإرهابية خلال العام الماضي، فقد كشفنا فى المؤشر عن تراجع اعتماد "الإخوان" على المواقع الإلكترونية بعد أن كانت المنبر الأول لنشر دعواتها، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف بنسبة (80%)، حيث شكَّلت أرضية خصبة لنشر أفكارها المتطرفة على نطاق واسع ولفئات غير متفقهة فى الدين، كما أنها رأت فى تلك المواقع مأمنًا للبعد عن الملاحقات الأمنية.

استغلال "جائحة كورونا ".. آخر مستجدات مواقع الإخوان:

وأكد مستشار مفتى الجمهورية أن مؤشر الفتوى قد كشف على تنوع مواقع التواصل الاجتماعى التى لجأت إليها الإخوان فى نشر أفكارها وفتاواها، وجاء موقع "تويتر" فى الصدارة بنسبة (28%)، يليه "فيسبوك" بنسبة (22%)، وتليجرام بنسبة (20%)، ويوتيوب بنسبة (18%)، وتطبيقات الهواتف بنسبة (12%).

ومن أمثلة الحسابات الإخوانية على تويتر وفيسبوك والمغلفة بطابع ديني، حسابات وصفحات كل من (محمد الصغير، وجدى غنيم، التونسى بشير بن حسن، المغربى أحمد الريسونى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والصفحة الرسمية للإخوانى السودانى عبد الحى يوسف عبر فيس بوك، وحسابات عصام تليمة، وحسابات الليبى الصادق الغرياني، وعلى القرة داغي، وحسابات يوسف القرضاوي، وعمر عبد الكافى ... وغيرهم الكثير).

أما على اليوتيوب، فتنوعت قنوات الإخوان ما بين قنوات فضائية متنوعة مثل قناة التناصح الليبية، وقنوات مخصصة للدعوة وبث الدروس والمحاضرات الدينية، ومن أمثلتها (قناة مكملين عبر يوتيوب، وقناة الإخوانى وجدى غنيم، وقناة الحركة الإسلامية بالأردن، وقناة الزيتونة التونسية، والتناصح الليبية...).

ولفت مؤشر الفتوى إلى أن أحدث ما بثته تلك القنوات هو استغلال جائحة كورونا، حيث تمحورت فتاواهم وآرائهم حول التشكيك فى قرارات الدول وزعزعة الثقة برجال الدين، واعتبار الوباء عقابًا إلهيًّا يتطلب التحرك لإنقاذ المسلمين فى الخارج.

وأورد المؤشر نماذج على ذلك، منها فتوى الإخوانى وجدى غنيم الذى قال: " كورونا.. انتقام الله للصين وابتلاء وامتحان للمسلمين"، وكذلك تغريدات الإخوانى محمد الصغير التى أكد خلالها أنه من الأولى فتح بيوت الله أمام المسلمين لأداء الصلوات لرفع البلاء.

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كما أورد المؤشر فيديو متداولًا للهارب الإخوانى "بهجت صابر"، يدعو كل من يُصاب بالإنفلونزا (كاشتباه فى كورونا) بالدخول لأقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والاختلاط بأكبر قدر لنشر العدوى والانتقام ممن وصفه بـ "النظام المصري".

أما عن التطبيقات فكان أحدثها والذى حذر منه مؤشر الفتوى هو تطبيق "يوور فتوى" التابع للمجلس الإسلامى الأوروبي، والذى تضمن فتاوى الإخوانى يوسف القرضاوى التى حثت فى مقدمتها على بث الكراهية وتم حذفه من قبل فرنسا وألمانيا بعد تحذيرات المؤشر الأخيرة.

على خطى داعش.. الإخوان تخصص قنوات لتجنيد النساء عبر تليجرام

وأضح نجم أن المؤشر توصل إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت خلال العام الماضى فى اتباع سياسات التنظيمات الإرهابية الأخرى كداعش والقاعدة فى الاعتماد على قنوات التليجرام فى نشر فتاواها، والتى تمحورت حول تبرير الإرهاب وبيان المظلومية والاضطهاد بنسبة (35%)، نشر نصائح ودروس توعوية لاستقطاب الشباب بنسبة (30%)، نشر فتاوى ودروس لمؤسسى الجماعة كسيد قطب والبنا بنسبة (20%)، والدعوة إلى الاستمرار فى الجهاد ومواجهة طغيان الحكام العرب _ حسب قولهم_ بنسبة (15%).

وقد نشرت خلال الفترة الأخيرة على أحد قنواتها عبر تليجرام مجموعة من السنن المهجور والتى جاء من بينها "المصافحة، ولعق الأيد بعد الأكل"، وهو ما يحمل فى ظاهره دعوات لإحياء سنة النبى صلى الله عليه وسلم وفى باطنه محاولة لمخالفة الإجراءات الاحترازية التى قد تتسبب فى انتشار وباء كورونا.

كما لفت المؤشر إلى وجود العديد من القنوات التى خصصتها "الإخوان الإرهابية" للتأثير على النساء ومحاولة استقطابهن كما فعل (داعش) بعد تراجع أعداد جنوده، وكان آخرها قناة باسم "الإخوات المسلمات" التى دعت خلالها المرأة بإعداد الأبناء على نهج جماعة الإخوان وأن تشارك فى الدعوة مثلها مثل الرجل.

مواقع الويب الإخوانية.. بين الحذر والضغينة:-

ولفت مستشار مفتى الجمهورية إلى أنه رغم إغلاق العديد من مواقع الويب الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، فإنها ما زلت تعتمد عليها فى نشر بعض الفتاوى والبيانات والتى تنوعت بين مواقع تتسم بالحذر بنسبة (40%) تحاول من خلالها التغطية على محتواها المتطرف المنشور على مواقع التواصل، حيث استغلتها كغطاء لأفعالها وبدأت فى نشر بعض البيانات التى فى ظاهرها معتدلة وداعمة لقرارات الدول، ومن بينها موقع الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وموقع جماعة الإخوان بسوريا، وموقع جماعة الإخوان فى الأردن، وموقع إسلام أون لاين.