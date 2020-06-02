"الإعلاميين" تنعى المخرج علاء النجار عقب وفاته متأثرًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، المخرج علاء النجار الذي وافته المنيه أمس الاثنين.

وقال النقيب: "فقدنا زميلًا عزيزًا، شهد له الجميع بالإخلاص في العمله وللوطن، كما كان محبوبًا من كل زملائه".

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وأضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، قائلًا: "تزاملنا لأكثر من 27 عامًا كمخرجين في قطاع الإقليميات، وكان صديقًا خلوقًا ووفيًا ومهنيًا مبدعًا".

ونعى عدد من العاملين بماسبيرو زميلهم علاء النجار الذي وافته المنية، أمس الاثين، إثر إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

ونشر العاملون نعيًا على إحدى الصفحات الخاصة بالعاملين بماسبيرو كتبوا فيه: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. صدمة وفاجعة كبرى في الزميل والأخ والصديق المخرج علاء النجار المخرج بالقناة الثالثة.. ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه ويجعل مثواه الجنة يارب".​