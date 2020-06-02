شكرا لقرائتكم خبر عن الضوابط النهائية لعودة الصلاة في المساجد.. شاهد مخطط ترتيب صفوف المصلين (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء وفق النظام المحدد .

كما أطلع الوزير محافظ جنوب سيناء على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قناع الوجه الواقي، حيث اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقي للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وقد اشترت المحافظة أول ألف كمامة منها، إضافة لما أعلن عنه الوزير لأول مرة (حاجز المكتب الواقي) الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب للعاملين بمحافظة جنوب سيناء، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء خلال اللقاء إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأسهمت محافظة جنوب سيناء بنحو 4 ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص ثلاثين مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة .