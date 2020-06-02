شكرا لقرائتكم خبر عن 418 إصابة بكورونا في محافظة كفر الشيخ.. تعرف على تحديث اليوم (الأعداد بالمراكز) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج التحاليل التي أجريت بالمعامل المركزية عن تسجيل ٢٩ إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمحافظة إلى 418 إصابة جديدة منذ بدء الجائحة.

وقد تضمنت الإصابات الإيجابية الجديدة ١٣ من مركز ومدينة كفرالشيخ، منهم حالة لسيدة، ورجل أعمال واثنين من بناته بمدينة كفرالشيخ، و ٤ حالات من مركز ومدينة دسوق، و ٣ حالات من مركز قلين، وحالتين من مركز بيلا، وحالة واحدة من مركز سيدي سالم، وحالة واحدة من مركز فوه، وحالة واحدة من مركز مطوبس، وحالة من مركز الحامول.

ومن خارج المحافظة، ٣ حالات، منهم حالتين من القاهرة، وحالة من مدينة قطور بمحافظة الغربية.