شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: روشتة لأشجار الرمان والتين لعدم تساقط الثمار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعي التوصيات الخاصة بأشجار الفاكهة المتساقطة "الرمان – التين – القشطة" ، لزيادة الإنتاج."الرمان – التين – القشطة" ، لزيادة الإنتاج والصادرات وتجنب تساقط الثمار خلال شهر يونيو الجارى، ومن الممارسات الجيدة لمتابعة الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة ): – المحافظة على إنتظام الري خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً – بداية جمع ثمار القشطة والتين التي ظهر عليها علامات النضج وجمع الثمار المتساقطة و المصابة والتخلص منها بالدفن. – فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة. – الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع. – خفض التسميد الازوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها. – التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان. – التخلص من الحشائش خارج المزرعة. Advertisements – وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان. برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان: - الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم. - الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19. - الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك. - الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر. برنامج الري بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة)، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر، السنة الأولى / 20 لتر، السنة الثانية / 30 لتر ، السنة الثالثة / 45 لتر، السنة الرابعة / 60 لتر، السنة الخامسة /70 لتر، أكبر من 6 / 80 لتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: روشتة لأشجار الرمان والتين لعدم تساقط الثمار.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.