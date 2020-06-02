شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات وتدفع بقطارات إضافية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات لتناسب التعديلات الجديدة على مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى الخامسة صباحا، وتقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات.1ـ تعديل جداول التشغيل شملت تشغيل 28 قطار إضافى.
2ـ القطارات الإضافية التى أعقبت تعديل مواعيد الحظر سيتم تشغيلها من اليوم الثلاثاء.
4ـ الجداول تشمل مد مسير عد ٤ قطارات رقمي981/980 أسوان ـ القاهرة والعكس ورقمى ١٨/١١٠٩ بين الإسكندرية ـ الفيوم.5ـ تشغيل القطارات سيبدأ يوميا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر .
6ـ السكة الحديد أكدت أنها ستقوم بالدفع بقطارات إضافية على أى خطوط تظهر عليها كثافات ركاب.
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