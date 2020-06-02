شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. تعرف إجراءات الفنادق السياحية لاستقبال سياحة داخلية بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - هل ستعمل الفنادق التي استقبلت الفنادق بشهادة ال 25% أم شهادة جديدة لاستقبال الـ 50% ؟

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر أن الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياح بنسبة 25%، ستعمل بها لاستقبال نسبة الـ 50% بداية من الاثنين، مع استخراج شهادة جديدة خلال فترة زمنية محددة .

-ما هي الفترة الزمنية المحددة لاستخراج شهادة السلامة والصحة للتشغيل بنسبة 50٪؜ ؟

وضح رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الاحمر ل الخليج 365، أن هناك فترة شهرين من بداية من الاثنين الأول من يونيو تقوم فيها الفنادق التي استقبلت فيها سياحة بنسبة 50% باستخراج شهادة جديدة خاصة باستقبال سياحة بنسبة 50٪؜.

- هل هناك فنادق جديدة تقدمت بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بالبحر الأحمر ؟

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قالت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن هناك 50 فندق سياحي تقدم بطلبات لاستقبال سياحة داخلية بمحافظة البحر الأحمر أغلبهم بمدينة الغردقة

- متي تبدأ لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات عملها لطلبات الجديدة لاستقبال السياحة الداخلية ؟

أكدت مديرة مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن اليوم الثلاثاء ستقوم لجان من وزارة السياحة بمشاركة اعضاء من الصحة وغرفة الفنادق بالتفتيش لفحص الضوابط والاشتراطات داخل الـ 50 فندق الذين تقدموا بطلبات لاستقبال سياحة .

كم عدد الفنادق التي استقبلت سياحة داخلية بالبحر الأحمر والمتقدمين بطلبات جديدة ؟

يبلغ عدد الفنادق التي استقبلت بالفعل سياحة داخلية بالبحر الأحمر 41 فندق سياحي والفنادق التي تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال سياحة 50 فندق وبذلك يصبح العدد الاجمالي الفنادق 91 فندق سياحي.