شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تطلق اسم شهيد البحيرة بسيناء على مدرج بكلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إطلاق اسم الشهيد مجند أحمد عبدالكريم عبدالعال رجب البلحي، ابن قرية محمد متولي الشعراوي، بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، والذي استشهد من جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بسيناء، أمس، على أكبر مدرج بكلية الآداب.

وأكد «صالح» في بيان، أن هذا الإجراء يأتي عرفانًا لما قدمه الشهيد البطل من تضحية في سبيل الوطن، وليكون اسمه دائمًا محفورًا في ذاكرة التاريخ، كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة، مضيفًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداءً من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه، ولهم كل التحية ووفاء وعرفان، وتحية لكل الشهداء الذين فارقونا بأجسادهم تاركين لهم سيرتهم العطر وتضحياتهم في سبيل الله والوطن.