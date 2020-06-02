شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الصحة»: لائحة أسعار خلال ساعات للمستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة ممثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص، تعكف على إعداد «لائحة أسعار» ملزمة للمستشفيات الخاصة في تعاملها مع مرضى كورونا، وذلك بعد تكرار الشكوى من استغلال بعض المستشفيات للأزمة ورفع قيمة المقابل المادي بالآلاف، وهو ما ترفضه وزارة الصحة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم، إن قائمة الأسعار تم الانتهاء منها ومناقشتها اليوم مع وزيرة الصحة والسكان، ومنتظر الإعلان عنها خلال ساعات، وتشمل وضع حد أدنى وأقصى لسعر الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى لمريض كورونا خلال اليوم الواحد، مع مرعاة عدم إلحاق الضرر بالمريض أو بالمستشفى الخاص بشكل يحقق التوازن بين الطرفين.

وشدد المصدر على أنه في حالة مخالفة المستشفى لقائمة الأسعار المحددة من الوزارة سيتم توقع الجزاء والذي يصل لحد الغلق الإداري ومنعها من استقبال المرضى، مشددا في الوقت ذاته على أن تلك المستشفيات هي شريك أساسي للوزارة في تقديم الخدمة الطبية، خاصة مع زيادة أعداد المصابين بالفيروس، كما أنه في حالة تقنين الأسعار سوف يتيح ذلك لمستشفيات وزارة الصحة التفرغ لتقديم الخدمة للفئات محدودة الدخل وإتاحة أماكن لاستقبالهم بعد توجه الفئات المتوسطة والقادرة للمستشفيات الخاصة.