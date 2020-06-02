شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة ميدانية.. محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز مستشفى الصدر لعزل مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين، جولة تفقدية ليلا بمستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تخصيصها لعزل المرضى إضافة إلى مستشفى أبوخليفة، إلى جانب بيت الشباب الدولي على بحيرة التمساح، والتي تم تخصيصها بطاقة 55 سريرًا.

وجرى الانتهاء من تجهيز المستشفى بالكامل بطاقة 60 سريرًا تم تخصيصها للعزل الطبي للمرضى منها 12 سريرًا للعناية المركزة، وذلك فضلا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى كورونا بطاقة 127 سريرًا.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلي للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وخلال الزيارة أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين وأمر بصرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرًا لمجهوداتهم.

وقال المحافظ إن الجولة تأتي تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد وحماية للمواطنين من انتشار المرض.

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