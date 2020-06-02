شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية التعليم رافضاً تحمل تبعات عدم تأجيل الثانوية العامة: قرار سيادي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها قرار سيادي للدولة، مضيفًا: «بنتى قلقة ونفسها تجرى الامتحان».

وفى رده على تعليق خالد أبوبكر بأن الحكومة تتحمل تبعات إجراء امتحانات الثانوية العامة في توقيتها، قال «شوقى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»،: «لا يافندم.. أنا بقول الامتحان سيعقد في هذا التوقيت لمن يريد.. يعنى إيه الحكومة تتحمل تبعاتها.. لو زى ما بتقول إن الحكومة تتحمل تبعاتها، فكدا مفيش مسؤول هيشتغل في الدولة، ولو وزير التموين حد قاله إنه أصيب بكورنا وهو رايح يجيب العيش يبقى مش هيشتغل».

وواصل: «كلامك ممكن يتقال على ماتش كورة أو كافيه ولكن الأمر مختلف بالنسبة في الثانوية العامة».