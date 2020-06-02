شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل الـCNN: سمعنا أصوات القنابل فى الشوارع بينما كان ترامب يتحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم جيم أكوستا، مراسل شبكة الـ CNN، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى حضر المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل قليل في البيت الأبيض، موضحا أنهم كانوا يسمعون أصوات القنابل المسيلة للدموع في الشوارع بينما كان ترامب يتحدث.

ونشر جيم أكوستا، مقطع "فيديو" التقطه من خلال هاتفه أثناء حضوره المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" يمكننا سماع أصوات القنابل فى الشوارع بينما يتحدث ترامب في حديقة الورود".

وأضاف، أن ترامب اتجه بعد ذلك إلى كنيسة القديس يوحنا، كما سئل عن تنظيف الحديقة لإلتقاط صورة فوتوغرافية.

وأوضح، قائلاً:" تذكر أن هذه ليست مجرد إجراءات ترامب. هناك مسؤولو البيت الأبيض وموظفون اتحاديون آخرون ينفذون هذه الأوامر. لا يمكنه فعل كل ذلك بمفرده".



مراسل الـ CNN عبر تويتر

من جانب آخر ، تزامنا مع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقعت مناوشات بين المتظاهرين والشرطة الأمريكية أمام البيت الأبيض، على خلفية الاحتجاجات لمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقى جورج فلويد.

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وذكرت سكاى نيوز، عبر حسابها بموقع تويتر، أن قوات مكافحة الشغب تفرق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول، حيث بدأت في استخدام الغاز المسيل للدموع.

وتصدر هاشتاج " "Rose Garden حديقة الورود بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه، وثق رواد موقع التواصل الاجتماعى هجوم قوات مكافحة الشغب بالقنابل المسيلة للدموع بجوار البيت الأبيض .

توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا علي الأقدام، فى تحد للاحتجاجات المستمرة فى محيطه، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذى هدد فيه بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.

وخرج ترامب إلى الشارع متقدما حراسه وعدد من مساعديه في خطوة للتأكيد علي عدم خشيته من الاحتجاجات التي اندلعت ردا علي مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية.

قال ترامب في حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامي لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض ، حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التى تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات وأعلن أنه يتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

قبل تصريحات ترامب ، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين في محاولة لتفريق الحشد لزيارة ترامب للكنيسة.