أخبار مصر

ترامب يتحدى المتظاهرين ويتوجه لكنسية سانت جون سيرا على الأقدام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتحدى المتظاهرين ويتوجه لكنسية سانت جون سيرا على الأقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا علي الأقدام، فى تحد للاحتجاجات المستمرة فى محيطه، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذى هدد فيه بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.

وخرج ترامب إلى الشارع متقدما حراسه وعدد من مساعديه في خطوة للتأكيد علي عدم خشيته من الاحتجاجات التي اندلعت ردا علي مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية.

قال ترامب في حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامي لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض ، حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التى تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات.

Advertisements

وأعلن أنه يتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

قبل تصريحات ترامب ، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين في محاولة لتفريق الحشد لزيارة ترامب للكنيسة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتحدى المتظاهرين ويتوجه لكنسية سانت جون سيرا على الأقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا