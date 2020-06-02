شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب لوزارة الصحة يكشف تسعيرة العزل بالمستشفيات الخاصة للمصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خطاب موجه من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان إلي الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء علي تعليمات رئيس الوزراء بضبط أسعار العلاج لكورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها .

وذكر الخطاب أنه بعد العرض علي وزيرة الصحة نتيجة العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي .

وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنية وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتي 7000جنيه.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة .