شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل التايم: شاهدت شاحنات عسكرية بالقرب من البيت الأبيض لحراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت عدة شاحنات عسكرية تحمل جنودًا يرتدون زيًا عسكريا وخوذات وهي تدخل أراضي البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، بينما تستعد عاصمة البلاد لأمسية رابعة على التوالي من الاحتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وقال براين بينيت ، مراسل مجلة تايم ، "في الساعة 5:05 مساءا ، أحصيت 9 شاحنات عسكرية تحمل جنودًا يرتدون زيًا مدبوغًا وخوذات تنطلق من شارع 17 في أراضي البيت الأبيض".

قضى دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من يوم الاثنين في دعوة قادة الدولة والمحليين إلى "السيطرة" على شوارع مدنهم مع وحدات الحرس الوطني والشرطة لردع جيوب التخريب والنهب التي ميزت العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وشدد الرئيس في مكالمة هاتفية مع الحكام يوم الإثنين على حقيقة أنه يركز أكثر على الحفاظ على رسالة القانون والنظام منه على التعاطف مع الجماهير غير العنيفة التي تحتج على وحشية الشرطة.

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وقال ترامب للحكام: "يجب أن تهيمنون" بمعنى أن يكون لهم الكلمة الأعلى فى مسألة المظاهرات، قائلا "إذا كنت لا تهيمن ، فأنت تضيع وقتك" ، مضيفا أنه يعتقد أن معظمهم "ضعيف".