شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مساعدين لوزير الاوقاف للتواصل المجتمعى والامتحانات والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة وبشئون التدريب والتأهيل من جهة أخري ، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي، والدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وجار إنهاء إجراءات تسلمهما العمل .

وتواصل وزارة الأوقاف أعمال وضع المخطط والتصور النهائى لخطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد.

ويتضمن المخطط وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف، نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف طولا وعرضا "رأسيا وأفقيا" بين كل شخص وآخر وبين كل صف.

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المخطط الجديد للصفوف داخل المساجد أعلن عنه وزير الأوقاف خلال استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء .

وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل ارتداء المصلين الكمامة، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، وقصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

بالإضافة إلى توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة للمديريات على مستوى الجمهورية، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، ووضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتوزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.