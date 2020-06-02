"عودة العمل بالشهر العقاري ونقاش يطعن خاله بالحوامدية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء رئيس مباحث على 3 محتجزين بالقليوبية

نفى مصدر أمني مسئول صحة ما تداولته قناة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لمقطع فيديو تضمن إصابة 3 محتجزين بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة.

قضية منة عبد العزيز.. عقوبات قد تواجه المتهمين أمام المحكمة

أمرت النيابة العامة بحبس منة عبد العزيز و6 آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في واقعة الاعتداء على الفتاة وتداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ضربها.

ورفضت النيابة الإفصاح عن الاتهامات المنسوبة للمتهمة لما فيها من واقع أليم، موضحة الجرائم الذي ارتكبها المتهمون الستة الآخرون بحق البنت، فما هي العقوبات المتوقعة على المتهمين حال إحالتهم للمحكمة؟.

تجديد حبس شقيقين متهمين بإصابة شرطيين أثناء القبض عليهما في الموسكي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شقيقين مقيمان بمنطقة الموسكي هاربان من جريمة قتل بمحافظة أسيوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإصابة شرطيين أثناء القبض عليهما في دائرة القسم.

"غرز السكين في صدره".. مقتل عامل على يد ابن شقيقته بالحوامدية

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فارق عامل الحياة، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بطعنتين نافذتين على يد ابن شقيقته خلال مشاجرة بينهما بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، بسبب خلاف عبر الميراث.

وسط إجراءات وقائية.. عودة الحياة بـ4 قطاعات خدمية في وزارة الداخلية

استقبلت وحدات وأقسام الأحوال المدنية، والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل، وتحقيق الأدلة الجنائية، ووحدات المرور - المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية، كما تم استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور، على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم، الاثنين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

قبل طرحها للبيع.. ضبط شخصين بحوزتهما 22 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، عاطل) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، بحوزتهما (22 ألف و800 كمامة طبية –4 كراتين بداخلها أجزاء وقطع لتصنيع الماسكات الطبية وكمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

الداخلية: ضبط 5178 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين في 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد (5178) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

لعنة الميراث.. نقاش يطعن خاله أمام زوجته في الحوامدية

شرع نقاش في قتل خاله مسددا له طعنتين بالجسم خلال مشاجرة بينهما بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، بسبب خلاف عبر الميراث.

بـ10 خدمات رئيسية.. مكاتب الشهر العقاري تعود للعمل اليوم

تعود جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.