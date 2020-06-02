شوقي عن امتحانات الثانوية العامة: اخترنا البدائل الأنسب والأقل في الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حرص الحكومة على الناحية الصحية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تأخذ بالأسباب من خلال التعقيم اليومي وتطهير اللجان قبل وبعد إجراء الامتحان.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المًذاع عبر فضائية "on-e"، مساء الإثنين: "نحن حريصون على الناحية الصحية من خلال التعقيم وتطهير لجان الامتحانات ولن نضيع فرصتهم ونحترم كافة الآراء".

Advertisements

وأضاف وزير التعليم: "درسنا بدائل كثيرة ولكن الثانوية العامة لها طابع خاص ويحكمها قانون تكافؤ الفرص، وإيجاد بدائل لها أمر شديد الصعوبة، وأعلم أن كلنا في حالة رعب وأقوم بقياس درجة حرارتى كل 5 دقائق ولكن جميعنا في ظروف واحدة".

وتابع الوزير:"ليس منطقيًا محاسبة وزارة التعليم على وسيلة الانتقال إلى لجان الامتحانات، والحكومة مش هتقدر تحل لكل واحد أزمته لوحده، ولكن نحن نفرض على أنفسنا الحل الأصعب لمصلحة الطلاب، وإحنا مش بنعاند الطلاب ودرسنا كل البدائل واخترنا الأنسب والأقل في الخسائر، وامتحانات الثانوية العامة في موعده لمن يريد".

وفى تعليقه حول إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة، قال: "لو تم تأجيل الامتحانات لشهر سبتمبر المقبل ربما الأرقام تكون أعلى من الآن، وتأجيل الامتحانات سيكون لها تبعات أخرى".